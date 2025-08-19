شبكة أطباء السودان تدين قصف الدعم السريع المتعمد للمستشفى الجنوبي بالفاشر

الخرطوم: السوداني

أدانت شبكة أطباء السودان “القصف المتعمد” الذي نفذته قوات الدعم السريع مساء الاثنين، على المستشفى الجنوبي بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تدمير مبنى قسم الحوادث والإصابات وخروجه عن الخدمة بشكل كامل.

وأوضحت الشبكة، في بيان الثلاثاء، أن المستشفى كان يقدم خدمات طبية لآلاف المواطنين في ظل توقف معظم المؤسسات الصحية العاملة بالمدينة نتيجة القصف المتكرر من قبل قوات الدعم السريع.

وأضافت أن ما جرى يمثل امتداداً لسلسلة اعتداءات ممنهجة استهدفت المستشفيات والكوادر الطبية في دارفور خلال الأشهر الماضية، مُعتبرةً ذلك “جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية”.

وأكدت الشبكة أن استهداف المرافق الصحية في ظل الحصار ونقص الغذاء والدواء يحكم بالموت الجماعي على آلاف المرضى والجرحى من المدنيين، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها والضغط على قيادة الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين والمنشآت الصحية بشمال دارفور.