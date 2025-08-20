اكتشاف علمي سوداني ياباني واعد.. نبتة برية سودانية تُظهر فعالية في القضاء على فيروس الأيدز

الخرطوم – السوداني

أعلنت كلية الطب بجامعة الخرطوم، بالتعاون مع جامعة كوماموتو اليابانية، عن نتائج أبحاث علمية رائدة تكشف عن فعالية مستخلصات جذور نبتة برية سودانية (ابو القطن الكبيرة) في القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية (الأيدز). جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في مقر جامعة الخرطوم، حيث استعرض الباحثون تفاصيل هذا الإنجاز العلمي الذي يُعد خطوة واعدة نحو علاج محتمل لهذا المرض العالمي.

وأوضح البروفيسور مصطفى إدريس، المشرف على البحث، أن الدراسة أجريت على خلايا بشرية مُعدة في مختبرات جامعة كوماموتو المتطورة. وأظهرت النتائج أن المستخلص المستخلَص من النبتة السودانية – تنمو في منطقة الدمازين – تمكن من تحقيق ثلاثة إنجازات رئيسية “أولاً، القضاء على الفيروس النشط داخل الخلايا. ثانياً، تحريك الفيروس الساكن (الكامن) في الخلايا ليصبح عرضة للعلاج. وثالثاً، منع الفيروس من اختراق خلايا الجهاز المناعي”.

وأشار إدريس إلى أن هذه النتائج تُمثل إنجازاً علمياً غير مسبوق، لكنه أكد أن التحدي الأكبر الآن يكمن في الانتقال إلى مرحلة التجارب السريرية على المرضى، بالتعاون مع شركاء في القطاع الطبي.

وأضاف البروفيسور إدريس أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على الإمكانيات الهائلة للموارد الطبيعية في السودان، التي تضم أكثر من أربعة آلاف نبتة طبية تنتشر عبر بيئات جغرافية متنوعة في البلاد. ودعا إلى تعزيز الاستثمار في الأبحاث العلمية لاستكشاف هذه الموارد وتسخيرها لخدمة الإنسانية.

من جانبها، أعربت إدارة جامعة الخرطوم عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة التزامها بدعم البحث العلمي وتعزيز الشراكات الدولية. كما أشاد ممثلو جامعة كوماموتو بالتعاون المثمر مع الجانب السوداني، مشيرين إلى أن هذا البحث قد يفتح آفاقاً جديدة في مكافحة الأمراض الفيروسية عالمياً.

وينتظر المجتمع العلمي الآن المزيد من التطورات في هذا المجال، حيث تُعد هذه الدراسة خطوة أولية واعدة قد تمهد الطريق لعلاج مبتكر لفيروس الأيدز، مما يعزز الأمل في تحقيق تقدم طبي ينقذ ملايين الأرواح حول العالم.