الجيش والقوات المشتركة يصدان هجوماً للميليشيا والمرتزقة على مدينة الفاشر

الفاشر – السوداني

في عملية عسكرية نوعية، تمكنت القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة من صد هجوم عنيف شنته ميليشيا الدعم السريع المتمردة ووحدة من المرتزقة الأجانب على مدينة الفاشر لولاية شمال دارفور. وأسفرت العملية عن تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما أكدت القوات المسلحة استمرارها في الدفاع عن المدينة وحماية المدنيين.

ووفقاً لمصادر (السوداني) العسكرية، حيث حاولت مجموعات مسلحة التسلل إلى قلب المدينة بدعم من مرتزقة أجانب. وةاجهت القوات المسلحة والمشتركة الهجوم بتصميم وحزم، مستخدمةً تكتيكات عسكرية متقدمة، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات القتالية ومصادرة أسلحة وذخائر كبيرة.

وقالت ذات المصادر أن القوات المسلحة تمكنت من قتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا، بينما فر الباقون تاركين وراءهم معداتهم العسكرية. وأكدت أن الوضع في الفاشر تحت السيطرة التامة، مع استمرار عمليات التمشيط لضمان القضاء على أي تهديدات محتملة.

من جانبها أشادت المصادر بالروح القتالية العالية للجنود، مؤكدة أن الفاشر ستبقى عصية على أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها. ودعت المواطنين إلى التعاون مع القوات المسلحة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة للقوات المسلحة والمشتركة لتأمين ولاية شمال دارفور وحماية المدنيين من هجمات الميليشيات التي تسعى لنشر الفوضى والقتل والدمار.