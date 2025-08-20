الإعدام لمشاركين مع قوات التمرد بأم درمان

الخرطوم: السوداني

قضت محكمة جنايات أم درمان العامة اليوم، حكماَ قضى بالإعدام شنقاً حتى الموت ( تعزيراً) في مواجهة المتهمين (ع ا ح) و(ج ج م م) وذلك بعد إدانتهما بمعاونة القوات المتمردة في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والجرائم ضد الإنسانية، والمادة (15/ أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م.

وكانت النيابة دونت الدعاوى في مواجهة المحكوم عليهم بعد توفر البينات المبدئية الدالة على ارتكابهم الأفعال التي نُسبت إليهم بالمشاركة والمعاونة مع القوات المتمردة في حربها التي شنّتها على الدولة، وبعد إجراء التحريات اللازمة وجّهت النيابة العامة بأم درمان، التهم المذكورة في مواجهة المتهمين وأحالت الأوراق للمحكمة للفصل القضائي.

وصدر الحكم في حضور محامي الدفاع، وتولى الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة مولانا حسام الدين بله عبد الله.