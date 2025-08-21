بيان مشترك من “أمريكا، مصر، السعودية، سويسرا، الإمارات، الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة” يعرب عن استياء عميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان

متابعات – السوداني

أصدرت الولايات المتحدة، إلى جانب مصر، المملكة العربية السعودية، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، بياناً مشتركاً يعبرون فيه عن استيائهم الشديد إزاء التدهور المستمر للوضع الإنساني في السودان.

وأشار البيان إلى تزايد أعداد الأشخاص الذين يعانون من سوء تغذية حاد ومجاعة، بالإضافة إلى العوائق الكبيرة التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

ودعا البيان ما أسماهم – أطراف النزاع في السودان إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين والسماح بتيسير وصول المساعدات الإنسانية وفقاً لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، وتعهداتهم الواردة في إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان.

وطالب البيان الأطراف المعنية، رفع جميع العوائق البيروقراطية التي تعرقل أو تمنع الأنشطة الإنسانية. والالتزام بالحفاظ على طرق الإمداد الرئيسية مفتوحة أمام قوافل وموظفي الإغاثة، بما في ذلك الترتيبات اللازمة لهدن إنسانية والتمديد طويل الأمد لعبور معبر أدري، والوصول إلى اتفاقات بشأن استخدام المسارات الرئيسية المستدامة والمعلنة عبر الخطوط إلى دارفور ومناطق كردفان، وفتح معابر إضافية من جنوب السودان.

كما طالب البيان ضمان قدرة العاملين في المجال الإنساني على تقديم المساعدة بأمان لكل المدنيين المحتاجين في كل أنحاء السودان دون مخاوف من الانتقام أو المعوقات. وتأمين مرور آمن للمدنيين للوصول إلى المساعدات والخدمات الأساسية. والسماح وتسهيل وجود إنساني أممي مستدام في كافة أنحاء البلاد، وبشكل خاص في المناطق التي تشهد احتياجات إنسانية حادة مثل دارفور ومناطق كردفان.

وشدد على إعادة خدمات الاتصالات في جميع مناطق السودان لضمان تواصل فعال. وحماية البنية التحتية المدنية الحيوية لا سيما في مجالات الطاقة، المياه، والصحة.

يؤكد البيان المشترك أن تعميق الأزمة الإنسانية يتطلب جهداً مشتركاً ومسؤولية جماعية من جميع الأطراف لضمان توفير الحماية والمساعدة للحفاظ على حياة المدنيين في السودان. ويدعو المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود بما يضمن السلام والاستقرار في البلاد.