الصحفية المصرية سمر إبراهيم تدخل القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية عن تغطيتها للحرب في السودان

القاهرة – السوداني

أعلن مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية عن القائمة القصيرة للمرشحين لجوائز عام 2024، بعد أن أنهت لجان التحكيم تقييم الأعمال الصحفية المنشورة خلال العام. وتألقت الصحفية سمر إبراهيم، من صحيفة “الشروق”، بترشيحها لنيل جائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية، وذلك عن سلسلة موضوعاتها المتميزة التي تناولت الحرب في السودان.

جاء ترشيح سمر إبراهيم تقديرًا لعملها الاستثنائي في توثيق الأحداث ونقل الواقع الميداني بمهنية ودقة، مما ساهم في إلقاء الضوء على الأزمة السودانية وتداعياتها الإنسانية والسياسية. ويُعد هذا الترشيح إشادة بجهودها في تقديم تغطية صحفية متميزة تتسم بالعمق والموضوعية.

تُمثل جوائز الصحافة المصرية منصة بارزة لتكريم الإبداع والتميز في العمل الصحفي، ويترقب الجميع إعلان الفائزين خلال الحفل السنوي لتوزيع الجوائز.