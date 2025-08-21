حاجات وحاجات

زمان بذكر في ناس كده بيظهروا في المناسبات، مثلا في بيت العزاء بيظهروا مع عودة عنقريب الميت من الدفن. يبدأ احدهم برفع الفاتحة ثم تشاهد تغيرات غريبة في وجهه قبل ان يكمل الفاتحة ومشاعر مرتبكة وتبدأ عضلات الوجه تتغير ثم يدخل في نوبة بكاء شديدة جدا و(جعري) شديد جدا، ويصف المرحوم بأوصاف كثيرة جدا تجعل العنصر النسائي المكلوم ينتبه له ولوصفه وجعريه، ثم يبدأ رويدا رويدا يتولى أمر الناس.

وفجأة يحمل في يده ورق وقلم ويجلس مع اقرب الأقربين ويبدأ حديثه اها نشوف سريع (الستره) الناس حتفطر شنو والغداء حيكون شنو، ويبدأ في الكتابه شوال اسود وشوال بطاطس وطماطم وليمون وبامية وخدره ورجله والفاصوليا مهمة جدا والقرع وعيييبببك، ينتهي من الخضارات يدخل في اللحمه “بنحتاج كم خروف؟” ويكتب ما يحلو له من أنواع الطعام، وممكن يجيب الطباخ ويحاسب على الخيم ويستلم العزاء.

تجده يعمل بهمة شديدة جيب هنا زيادة قرع وسلطة أسود، الجماعة ديل كملوا الفاصوليا، وينهر ويشخط “سريع يا ولد جيب كسرة وعيش، يا ولد تعال غسل للحجاج ديل”، ويدخل خيمة النسوان “اتحركوا سريع عاوزين صينيتين يلا ما تعطلونا”.

ويستمر هكذا فطور غداء عشاء إلى أن يخلص العزاء ثم تجده بعد رفع الفُراش في عزاء آخر يقوم بنفس الدور.

الغريب في الموضوع انه اسياد الوجعه كلهم ما عارفين انه ده منو؟.

الشخصية دي دائما بتلقاه سمين وبكرش وجادع العمه في كتفو!!!