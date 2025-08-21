السودان يرفض بيان مجموعة (ALPS) ويعتبره غير دقيق ويُساوي بين الحكومة وميليشيا إرهابية

بورتسودان – السوداني

أعربت الحكومة السودانية عن رفضها القاطع لبيان مجموعة “ALPS” الصادر يوم الأربعاء بشأن الوضع الإنساني في السودان، واصفةً إياه بأنه يحتوي على معلومات غير دقيقة ولا تعكس حقيقة الأوضاع على الأرض. وتضم مجموعة “ALPS” متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان – كلاً من الولايات المتحدة، مصر، السعودية، سويسرا، الإمارات، الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة.

وأكدت الحكومة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن البيان تجاهل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية لتوصيل المساعدات إلى المتضررين في جميع أنحاء السودان. وأعربت عن استيائها من إغفال البيان للحصار المفروض من قبل ميليشيا آل دقلو الإرهابية على مدينة الفاشر، واستهدافها للقوافل الإغاثية، وتعطيلها لوصول المساعدات إلى المناطق المتأثرة، فضلاً عن تدميرها للبنية التحتية والمنشآت الخدمية، مما عرض حياة المدنيين للخطر.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن بيان “ALPS” لم يأخذ في الاعتبار قرارات مجلس الأمن الدولي والنداءات الإقليمية والدولية المتكررة لوقف انتهاكات الميليشيا، كما رفضت الحكومة المساواة بين مؤسساتها الدستورية وميليشيا إرهابية ارتكبت جرائم موثقة ضد الشعب السوداني. وأكدت أنها لن تقبل أي إملاءات تتعارض مع سيادتها الوطنية وحقها في اتخاذ القرارات التي تخدم المصلحة العليا للبلاد بدعم شعبها.

وشددت الحكومة على التزامها بالعمل مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية التي تحترم سيادة السودان، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار واستعادة الخدمات الأساسية، مما يتيح عودة المواطنين طوعاً إلى مناطقهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وختمت الخارجية بيانها بالتأكيد على استعداد السودان للتعاون مع كافة الجهات التي تدعم سيادته وحقوقه الدستورية، من أجل حماية مقدرات الشعب السوداني وتحقيق الاستقرار الشامل في البلاد.