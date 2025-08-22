جهاز المخابرات العامة يعلن عن ترقيات وإحالات إلى التقاعد

بورتسودان – السوداني

أصدر جهاز المخابرات العامة، بقيادة المدير العام الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل قراراً يتضمن ترقيات لعدد من الضباط، وإحالة آخرين إلى التقاعد، بالإضافة إلى تكليف مجموعة جديدة بمهام متنوعة. تأتي هذه الخطوة ضمن الترتيبات السنوية والدورية التي يتبناها الجهاز لتجديد الدماء ومواكبة متطلبات العصر.

وأعرب الجهاز عن شكره وتقديره العميق لمنسوبيه الذين قدموا جهوداً استثنائية طوال مسيرتهم المهنية، مؤكداً أن بصماتهم المضيئة ستظل محفورة في ذاكرة المؤسسة الأمنية. ودعا الجهاز في بيانه أن يتقبل الله تعالى جهاد وعطاء هؤلاء الأبطال، وأن يجعله في ميزان حسناتهم.

وفي السياق ذاته، جدد جهاز المخابرات العامة التزامه بالحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مؤكداً مواصلته العمل كحارس أمين لمستقبل الأجيال، متمسكاً بقيم التضحية والولاء والفداء التي تشكل أساس رسالته.