تأسيس مركز إعلامي مشترك بين السودان والسعودية لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي

بورتسودان – السوداني

في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين السودان والمملكة العربية السعودية، بحث وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، مع سفير المملكة لدى السودان، سعادة علي بن حسن جعفر، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات الثقافية والإعلامية والسياحية. جاء ذلك خلال لقاء عقد بمكتب الوزير في بورتسودان أمس.

وأكد السفير جعفر، أن الاجتماع تناول آفاق التعاون الثنائي، مع التركيز على تطوير الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقاً بين البلدين. وأعلن عن اتفاق مبدئي لتأسيس مركز إعلامي مشترك يهدف إلى تعزيز التواصل الإعلامي وتبادل الخبرات، إلى جانب تكثيف التعاون في القطاعين الثقافي والسياحي لدعم الروابط بين الشعبين.

ووصف السفير اللقاء بـ”المثمر”، مشيراً إلى أن الأفكار التي تم طرحها خلاله تهدف إلى تعميق العلاقات بين الحكومتين والشعبين، وتعزيز التبادل الثقافي والسياحي بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الثقافة، الدكتور جراهام عبد القادر، ووكيل الإعلام، الأستاذة سمية الهادي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين السودان والسعودية، في ظل العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات.