شبكة أطباء السودان: وفاة 46 شخصًا بسبب سوء التغذية خلال شهرين بجنوب كردفان

الخرطوم: السوداني

قالت شبكة أطباء السودان، إن فريقها رصد وفاة 46 شخصًا بسبب سوء التغذية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بولاية جنوب كردفان، معظمهم من النساء والأطفال، فيما تحتاج أكثر من 18 ألف امرأة حامل ومرضعة بصورة عاجلة إلى تغذية إضافية، في مؤشر على دخول الأزمة بالولاية مرحلة خطيرة.

وأكدت الشبكة في بيان، اليوم السبت، أن تجويع المواطنين واستخدام الغذاء كسلاح حرب جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بموجب القوانين الدولية، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية بصورة مروعة بمدينتي كادُقلي والدلنج.

وأدانت الشبكة بأشد العبارات استمرار حصار المدنيين وتجويعهم، وتطالب بضرورة فك الحصار فورًا وفتح ممرات إنسانية آمنة تسمح بدخول الغذاء والدواء دون قيود، كما توجه الشبكة، مناشدة عاجلة إلى السلطات المحلية والإقليمية والدولية، ومنظمة الصحة العالمية، وكل الهيئات الإنسانية ذات الصلة، بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة النساء الحوامل والمرضعات والأطفال قبل فوات الأوان.