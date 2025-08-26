مأساة تهزّ الفاشر.. أسرة كاملة تفارق الحياة بسبب الجوع والتسمُّم نتيجة أكل علف الحيوانات

الفاشر – السوداني

شهدت مدينة الفاشر المحاصرة من قبل المليشيا، مأساة إنسانية مؤلمة، حيث فقدت أسرة مكونة من ستة أفراد حياتها مساء أمس في معسكر نيفاشا شمالي المدينة، نتيجة الجوع وسوء التغذية والتسمم الناتج عن تناول (الأمباز) المخصص للحيوانات، في ظل غياب الرعاية والتدخل الإنساني في الوقت المناسب.

وأعلنت تنسيقية لجان المقاومة الفاشر، عن الضحايا، الذين رحلوا في لحظة واحدة، هم:

1.الحاجة مريم تندل سليمان

2.الحاجة صالحة سليمان بيدي

3.الأم الشابة أماني فتح الرحمن

4.الطفل صابر سالم مصطفى

5.الطفل سعيد سالم مصطفى

6.الطفل صبري سالم مصطفى

وقالت: “هؤلاء الأبرياء، الذين كانوا يصارعون من أجل البقاء وسط ظروف معيشية قاسية، غادروا الحياة في صمتٍ، تاركين وراءهم حكاية ألم تعكس حجم المعاناة التي يعيشها سكان الفاشر”.

هذه المأساة ليست الأولى، وتكشف عن واقع مرير يعيشه النازحون في المعسكرات، حيث يفتك الفقر والجوع بالأرواح دون أن يتمكّن أحدٌ من توثيق هذه المآسي أو إيصال صوت المنكوبين بسبب الوضع الأمني المتردي في المنطقة.

وأطلقت تنسيقية لجان المقاومة الفاشر، نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لدعم مطابخ الفاشر شمال وتوفير المساعدات الغذائية والطبية العاجلة للنازحين، حيث إن هذه الكارثة تؤكد الحاجة الملحة لتكاتف الجهود لإنقاذ ما تبقى من أرواح تهددها المجاعة والإهمال.

واضافت: “فلنتحد جميعاً لنكون عونًا لأهلنا في الفاشر، ولنضع حدًا لهذه المآسي التي تتكرر بصمت. رحم الله الضحايا وألهم ذويهم الصبر والسلوان”.