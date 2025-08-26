عقار: الحرب إلى نهايتها ولا مكان للتمرد بالبلاد مهما كَلّف الأمر

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، إن الحرب ذاهبة إلى نهاياتها وستعقبها معركة التنمية والتعمير والمصالحات المجتمعية لإصلاح ما عُلِّق بالنفوس وإزالة الغبن وما حدث من تجاوزات بالمناطق التي تأثرت بالحرب.

وأكد في كلمته بمشروع الجزيرة أنّ قرار الشعب السوداني أنه لا مكان ولا مجال لمشاركة المليشيا المتمردة في الحياة السياسية بالبلاد باعتبارهم مرتزقة، وقال عليهم أن يبحثوا عن مكان لهم في الدول التي أتوا منها.

وشدّد عقار على أن ما أحدثته المليشيا المتمردة من خراب وتدمير ممنهج للبنية التحتية بالسودان وولاية الجزيرة بوجه خاص قد قضي تماماً على أي فرصة لها لكي تكون جزءاً من السودان مهما كَلّف الأمر .