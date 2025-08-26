مجلس الوزراء السعودي يجدد دعوته للأطراف السودانية لتنفيذ “إعلان جدة” والالتزام بحماية المدنيين

جدة – السوداني

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عُقدت في مدينة جدة، حيث جدد المجلس دعوة المملكة العربية السعودية لجميع الأطراف السودانية لتنفيذ بنود “إعلان جدة” الموقّع في مايو 2023، والالتزام بحماية المدنيين وضمان أمن وسلامة ممرات المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأكد المجلس على موقف المملكة الثابت في دعم الشعب السوداني الشقيق، مشدداً على ضرورة تغليب مصلحة السودان وشعبه، وتجنيبه ويلات الحرب والصراعات الداخلية التي طال أمدها. كما دعا إلى الالتزام الكامل بما نص عليه “إعلان جدة”، الذي يهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين، تسهيل إيصال المساعدات، وإرساء أسس لتحقيق الاستقرار في السودان.

وأشارت المملكة بانها تواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب السوداني، من خلال تقديم المساعدات وتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة، مؤكدة أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق السلام المستدام في السودان.

يُذكر أن “إعلان جدة” كان نتاج مفاوضات جرت برعاية سعودية-أمريكية، ويهدف إلى “حماية المدنيين، ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وتسهيل وصول المساعدات الإغاثية إلى المناطق المتضررة”.

وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار التحديات الإنسانية التي يواجهها السودان جراء الصراع المستمر، حيث أدت الأوضاع إلى نزوح ملايين المدنيين وتفاقم الأزمات الإنسانية في البلاد.