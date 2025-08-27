أسرة اللواء معاش عبد الباقي بكراوي تناشد الفريق أول البرهان لإطلاق سراحه واستكمال علاجه

الخرطوم – السوداني

أعرب مصدر مقرب من أسرة اللواء معاش عبد الباقي الحسن بكراوي عن قلقه الشديد إزاء تدهور حالته الصحية منذ اعتقاله قبل عشرة أيام، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور قرار إحالته إلى التقاعد.

وقال المصدر المقرب من الأسرة لـ(السوداني) أنهم طرقوا أبواب جميع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الشرطة وجهاز المخابرات، للاستفسار عن مكان اللواء بكراوي، قبل أن يتبين لاحقاً أن هيئة الاستخبارات العسكرية هي من نفذت الاعتقال بناءً على تعليمات مباشرة من رئيس هيئة الأركان.

وأوضح المصدر أن الأسرة لم تتمكن من التواصل مع اللواء أو الاطمئنان على حالته الصحية، وسط أنباء غير مؤكدة عن دخوله في إضراب عن الطعام. ويعاني بكراوي من مضاعفات مرض السكري ومشكلات في الطرف الصناعي الذي يستخدمه بعد بتر ساقه، مما يزيد من خطورة وضعه الصحي.

وأبدى المصدر استغرابه من خطوة اعتقال اللواء بكراوي فور إحالته للتقاعد، مؤكداً أنه حتى إذا وُجدت أية شكوك أو اتهامات بحقه، فإن الجهة المخولة قانوناً باعتقاله ليست الاستخبارات العسكرية، وإنما الشرطة أو جهاز المخابرات العامة بعد فتح بلاغ لدى النيابة، وفقاً للمادة (25) الخاصة بالاعتقال التحفظي، التي تمنح مدير جهاز المخابرات صلاحية احتجاز أي مشتبه فيه لمدة لا تتجاوز 30 يوماً مع إخطار ذويه، مع إمكانية التمديد لأسبوعين إضافيين فقط بغرض إكمال التحريات.

وعلمت (السوداني) أن أصدقاء بكراوي، الذين كانوا برفقته لحظة الاعتقال، أنهم واجهوا ضابط الاستخبارات برتبة نقيب بالقول: “إذا كانت إجراءات قانونية، فمن المفترض جلب بلاغ من النيابة، وإذا كان اعتقالًا، فأنتم لستم الجهة المخولة بذلك لأن بكراوي ترك الخدمة”. ورد بكراوي على أصدقائه قائلاً: “سأذهب معهم لمعرفة ما يريدون، فهؤلاء عبد المأمور ولا داعي لإثارة الضجيج بين الجيران”.

وأثناء تغييره لملابسه، قام خالد المصطفى – من المستنفرين القدامى منذ أيام حرب الجنوب – الذي كان حاضراً، بتحضير (شاي لبن) للجميع، وبعدها ركب بكراوي عربة الاستخبارات، حينها أجرى النقيب مكالمة هاتفية، وطلب من خالد مرافقة بكراوي لمساعدته نظراً لحالته الصحية.

يُذكر أن خالد المصطفى لعب دوراً بارزاً خلال حصار سلاح المدرعات، حيث كان ينقل التموين عبر أهله في منطقة الجموعية إلى المدرعات باستخدام اللنشات البحرية، مما ساهم في صمود المدرعات أمام هجمات وحصار مليشيا الدعم السريع.

وأشار المصدر إلى أن اللواء بكراوي كان يخطط للسفر إلى مصر في العام 2024م لاستكمال علاجه، بعد استيفاء جميع الإجراءات الطبية والعسكرية، لكن رئيس هيئة الأركان منعه من السفر دون توضيح الأسباب.

وفي ختام تصريحه، ناشد المصدر، باسم أسرة اللواء بكراوي، رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالتدخل العاجل للإفراج عنه، ليتمكن من السفر واستكمال علاجه في بيئة آمنة تحفظ كرامته وتراعي حالته الصحية الحرجة، وتنقذ حياته.