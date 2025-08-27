مديرا المخابرات والاستخبارات السودانيَّان في مقديشو ويجتمعان مع الرئيس الصومالي

مقديشو – السوداني

زار العاصمة الصومالية مقديشو، وفد سوداني رفيع المستوى برئاسة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، مدير جهاز المخابرات العامة، والفريق ركن محمد علي صبير، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية. وكان في استقبال الوفد الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، في قصر الرئاسة بالعاصمة.

وقام الفريق أول مفضل بتسليم الرئيس الصومالي رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وتناولت الرسالة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مع التركيز على تعميق العلاقات في المجالات الاستخباراتية والأمنية، بهدف مواجهة التحديات المشتركة، خاصة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تطوير آليات التنسيق المشترك بين أجهزة الاستخبارات في البلدين، وتبادل الخبرات والمعلومات لدعم الاستقرار في القرن الأفريقي. كما ناقش الوفد السوداني والمسؤولون الصوماليون التحديات الأمنية الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الجماعات الإرهابية وتأمين الحدود المشتركة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية، حيث يتقاسم السودان والصومال تحديات أمنية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا. وأشاد الرئيس الصومالي بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، معربًا عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

واختتم الوفد السوداني زيارته بلقاءات مع كبار المسؤولين الأمنيين الصوماليين، حيث تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة تشمل تبادل الزيارات والتدريب، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود.