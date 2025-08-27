شبكة أطباء السودان: السيول والأمطار بنهر النيل تتسبب في انهيار 154 منزلاً و1078 شخصاً بحاجة للمأوى

الخرطوم: السوداني

أعربت شبكة أطباء السودان، عن قلقها من الأوضاع الإنسانية الصعبة للأسر المتضررة جراء السيول والأمطار التي ضربت ولاية نهر النيل صباح اليوم، وتسببت في خسائر كبيرة في الممتلكات وشردت مئات الأسر، وقد رصدت فرقنا الميدانية في كل من محلية شندي ومحلية الدامر ومحلية عطبرة تضرر 154 منزلاً، تأثر بها ما لا يقل عن 1078 شخصاً أصبحوا في حاجة ماسة إلى المأوى والغذاء والخدمات الصحية العاجلة.

وأعلنت شبكة أطباء السودان، تضامنها الكامل مع المتضررين، ودعت السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية للإسراع في تقديم المساعدات العاجلة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمتأثرين. كما تحذر الشبكة من المخاطر الصحية المترتبة على أوضاع النزوح وفقدان المأوى في ظل انتشار الأوبئة.