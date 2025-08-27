جمال الوالي ينعي القطب الرياضي الكبير المهندس محمد عثمان أحمد موسى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي).

صدق الله العظيم

برضا تام بقضاء الله وقدره، ينعي السيد/ جمال الوالي، ناشر صحيفة (السوداني)، عند الله تعالى المغفور له بإذن الغفور الرحيم:

الباشمهندس/ محمد عثمان أحمد موسى

القطب الأكبر لنادي الاتحاد مدني ورئيسه الأسبق، الرِّياضي الفز، ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بود مدني سابقاً، والمهندس السابق بمشروع الجزيرة.

كان الراحل حسن الخلق، طيب المعشر، ومن أعلام مدينة ود مدني.

الراحل والد كل من المهندس مصعب، والمهندس ياسر، والمهندس عمار، والأستاذ أسامة، وسحر، وسمر، وسلمى، وسماح.

والعزاء موصول إلى أسرته الممتدة، ومجتمع مدني العريض، وأسرة نادي الاتحاد.

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وادخله فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً. والهم أهله وصحبه الصبر والسلوان.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)