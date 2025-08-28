شبكة أطباء السودان: مقتل 24 وإصابة 55 آخرين جرّاء قصف الدعم السريع على الفاشر

الخرطوم: السوداني

قتل 24 شخصِا وأصيب 55 آخرون، بينهم 5 نسوة جراء القصف المدفعي المتعمد للدعم السريع والذي استهدف منطقة السوق المركزي وحي أولاد الريف بمدينة الفاشر شمالي دارفور أمس الأربعاء.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم الخميس، بأشد العبارات، المجزرة التي ارتكبتها الدعم السريع نتيجة للقصف المدفعي المتعمد على مدينة الفاشر، وتؤكد أن هذه الجريمة البشعة تضاف إلى سلسلة من جرائم الحرب والإبادة التي تستهدف المدنيين العزّل في الفاشر منذ أكثر من عام، في ظل حصار مطبق ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

واعتبرت الشبكة أن استهداف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين يعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والإنسانية، ويكشف عن الإنتهاكات الواسعة التي تمارسها الدعم السريع بحق المواطنين الذين تمسكوا بمنازلهم وأرضهم.

وحمّلت شبكة أطباء السودان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي المسؤولية الكاملة عن صمته وعجزه عن مواجهة هذه الجرائم، وطالبت بالتحرك الفوري لوقف القصف ورفع الحصار عن الفاشر وممارسة مزيد من الضغوط على قيادات الدعم السريع لوقف الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج ضد المدنيين العزل بالفاشر.