الباشمهندس أحمد فضل المولى.. أحد عظماء العباسية

(درر من أم درمان) يكتبها الصحفي المخضرم – أمير أحمد السيد

كانت أم درمان بداية الحكاية، فقد لكل مكان فيها رجالاته وتاريخ عظيم جداً، ورجال أعزاء وشرفاء، كان همهم الأكبر آنذاك نهضة وتقدم وتطور البلاد. فكان العلم طريقهم الأوحد للنهوض بالوطن، خاصة بعد خروج المستعمر. كانت الأسر في أم درمان تدفع بأبنائها للتعليم الجاد والمستمر، وآنذاك كان السودان بلداً ناهضاً ويعتبر من أقوى الاقتصادات في القارة السمراء.

في تلك الفترة، كان سكان أم درمان وأهلها ينهلون من العلم وبخاصة سكان الموردة والعباسية، تلك الأحياء التي أسهمت إسهاماً كبيراً في البناء والتنمية والنهضة عبر رجالات يحفظ التاريخ لهم مكانة عظيمة. لكن هل دُوّن ذلك التاريخ ليعلمه الجميع؟ لا بلا شك، بل ظل تاريخاً عظيماً يحفظه بعض الأوفياء. ومن بين هؤلاء الرجال الباشمهندس أحمد فضل المولى، وهو أحد أولئك العظماء، فهو خليط وتمازج وانصهار لعدد من القبائل غرباً وجنوباً، وما كان لهم جميعاً أن يجتمعوا إلا في تلك المدينة الوسيمة الفاضلة أم درمان، وتحديداً في الحي العملاق فيها العباسية شرق، التي جمعت كل الناس بمحبة ووئام، وأخرجت لنا من بطنها الولود الودود خيرة الرجال.

ولد الباشمهندس أحمد فضل المولى في عام 1925، والاستعمار يجثم على صدر الشعب السوداني، وبدأت تهب نسائم وبشريات الحركة الوطنية وثورة الضباط والمتعلمين والمثقفين. نشأ وبدأ حياته في بيت نضال، فوالدته السيدة فاطمة يونس ود أحمد، وهي ابنة أحد أمراء المهدية وأحد شهداء معركة كرري. درس الخلوة وهو في كنف والدته، وعندما بلغ السابعة من عمره أخذته خالته السيدة خديجة الكبرى ليدرس الأولية في مدرسة سوميت بالموردة، وواصل دراسته حتى خاض امتحان الكفاءة. درس السنة الثانية، ثم طلبت من خالته أن يجلس لامتحان اللجنة في السنة الثالثة، وبالفعل جلس للامتحان ونجح وتفوق في دفعته، محرِزاً المركز العاشر في السودان.

ثم التحق بالمدرسة الأهلية وتخرج منها، مما أهلَّه لدراسة هندسة المساحة التي نالها من مدرسة المساحة في كريمة.

بعد التخرج، انضم إلى سلك العمل فخدم السودان كحال جيله، يحمل شهادته وطموحه في تطوير ونهضة البلاد. كانت له صولات وجولات في مدن وقرى السودان، بعد التحاقه بهيئة توفير المياه، فكانت له محطات كثيرة في العمل في واو وكوستي. افتتح معهد ود المقبول، ودرّس فيه الطلبة، فخرج لنا أجيالاً من الرسامين والمساحين. ثم نُقل إلى دارفور، بهيئة توفير المياه في مدينة الفاشر، مكث هناك سبع سنوات وحقق إنجازات عظيمة ما زالت موجودة حتى الآن ويتحدث الناس عنها.

أنشأ عدداً ضخماً من الحفائر والسدود التي ما زالت تحمل اسمه. وكانت كل تلك الأعمال بمجهودات عظيمة وشاقة، ووفاء لهذا الوطن. يذكر أصدقاؤه الأوفياء أنه أنشأ علاقات طيبة مع العاملين في تلك المشاريع من مهندسين وحفارين وجنزرجية، وظل في الفاشر يقدم لها ولأهلها إلى أن وافته المنية في عام 1967، ودفن في المقبرة المعروفة بـ(دبة عباس)، وهي المقبرة التي يمر بالقرب منها طريق المواصلات إلى داخل المدينة. وكل من ينظر إلى المقبرة، التي بنيت بالإسمنت من أهل الفاشر، يترحمون على رجل طيب المعشر والأخلاق، قدم جليلاً من الخدمات للفاشر وأهلها، ما جعله خالداً في ذاكرة أهل الفاشر، وحتى الأجيال الجديدة التي لم تعاصره سمعت بسيرته العطرة أو شاهدت جليل أعماله من سدود وحفائر وخزانات، مثل خزان باسو وأبو جداد، وخزان أورشي وأبو قمرة. لذا ظل اسمه خالداً، رجلاً عظيماً قدم للوطن نهضة وتطوراً.

ومن جيله وأعز أصدقائه السيد عبد الله عبد السلام الفاضل، والسيد الدكتور حسين أبوصالح، اختصاصي المخ والأعصاب.

كان عليه رحمة الله يعشق فريق الموردة، ورياضي يلعب التنس الأرضي، واجتماعيًا من الدرجة الأولى، له علاقات اجتماعية واسعة، ومثقف نادر يقضي وقته في قراءة الكتب والمجلات والصحف.

متزوج من السيدة المرحومة مريم إبراهيم التوم، وله أبناء: الابنة العلوية، ومحمد، وعماد، وصلاح – عليهم جميعاً رحمة الله – وعصام وعبد المنعم – حفظهم الله.

له رحمة ربه ومغفرته وجناته بقدر ما قدم لهذا الوطن.