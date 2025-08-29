السفير السعودي لدى السودان: المملكة سند للحكومة الشرعية وتدعو لرفع الحصار عن الفاشر

بورتسودان – السوداني

أكد سعادة السفير السعودي لدى السودان، علي بن حسن جعفر، دعم المملكة العربية السعودية الثابت للحكومة السودانية الشرعية، مشدداً على موقف المملكة الداعم لاستقرار السودان ووحدته. وأعرب السفير عن أمله في تحرير مدينة الفاشر من الحصار المفروض عليها، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تكثيف الضغط لرفع هذا الحصار فوراً.

وأوضح السفير بن حسن أن المملكة، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تتكفل بإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى جميع المواطنين في مدينة الفاشر المنكوبة اذا تم فك الحصار عنها، مؤكداً التزام المملكة بدعم الشعب السوداني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

كما جدد السفير دعوة المملكة إلى وقف الحرب في السودان من خلال تفعيل وتنفيذ بنود اتفاق جدة، الذي يهدف إلى إحلال السلام وإنهاء الصراع في البلاد. وأشار إلى أن المملكة ستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم الاستقرار والتخفيف من معاناة الشعب السوداني.

وأضاف: “نحن سند وعون للحكومة الشرعية، ونعمل بكل جهد لدعم الشعب السوداني. نتمنى أن تتحرر الفاشر قريباً، ونطالب برفع الحصار عنها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”. جاء ءلك خلال تنوير حول الوضع الإنساني بمدينة الفاشر قُدم للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بمدينة بورتسودان من قبل مستشار مجلس السيادة الفريق الصادق إسماعيل.

يأتي هذا الموقف في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم السلام والاستقرار في السودان، حيث تُعد المملكة من الدول الرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية للوصول إلى حلول مستدامة.