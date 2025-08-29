السفير عماد عدوي: قريباً سيتم استخراج الإقامات للسودانيين في مصر خلال أسبوعين والموافقات الأمنية خلال ثلاثة أيام  

القاهرة – السوداني

أعلن السفير السوداني في جمهورية مصر العربية، عماد عدوي، استجابة السلطات المصرية لمطالب ورقة المجلس الأعلى للجالية السودانية، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات إقامة وتسجيل أفراد الجالية السودانية في مصر.

وأكد السفير أنه قريباً سيتم استخراج الإقامات خلال أسبوعين من تاريخ استلام الطلبات، مع السماح بتسجيل الطلاب في المدارس المصرية قبل الحصول على خطاب الإقامة الرسمي.

وأشار إلى أن الموافقات الأمنية ستُمنح في غضون ثلاثة أيام كحد أقصى، شرط استيفاء الشروط المطلوبة من قبل المؤسسات الأمنية المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السفير مع المجلس الأعلى للجالية السودانية بمقر السفارة في التجمع الخامس بالقاهرة، حيث ناقش الحضور سبل تعزيز التعاون المشترك لتفعيل دور بيت السودان كمركز مجتمعي يعزز الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

وأكد المجلس على أهمية تنشيط بيت السودان لاستضافة الفعاليات التي تهدف إلى معالجة الظواهر السلبية وبناء القدرات المجتمعية لأفراد الجالية، بهدف تعزيز التكامل والتضامن بين أبناء الجالية السودانية في مصر.

وأشاد ممثلو الجالية بالجهود المبذولة من قبل السفارة والسلطات المصرية، معبرين عن أملهم في أن تسهم هذه الخطوات في تحسين أوضاع الجالية وتذليل العقبات التي تواجههم في الحياة اليومية والتعليم والإقامة. ومن المتوقع أن يعمل الطرفان بشكل وثيق لضمان تنفيذ هذه القرارات بفعالية، بما يخدم مصالح الجالية السودانية ويعزز العلاقات بين البلدين الشقيقين.