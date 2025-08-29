اكتمال تأهيل مسجد أرباب العقائد (فاروق) عقب تخريبه من قبل المليشيا



الخرطوم – السوداني

أكلمت ولاية الخرطوم اليوم إعادة تأهيل مسجد أرباب العقائد (مسجد فاروق) بوسط الخرطوم، بعد أن تعرض كغيره من المساجد العتيقة إلى تخريب ممنهج من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وأدى والي الخرطوم أحمد عثمان حمزه صلاة الجمعة بالمسجد. وشهد الصلاة قيادات الطرق الصوفية وعلماء الدين وتجار سوق شارع الحرية.

تحدث إمام وخطيب المسجد الشيخ الطيب عبد الوهاب عن عمارة المساجد والتقرب بها إلى الله خاصة التي طالتها أيادي التخريب، ودعا الخيرين الإنفاق على المساجد حتى تكون مهيأة وإحيائها بالصلوات والذكر وتلاوة القرآن الكريم.

وخصص خطيب الجمعة جزءاً من الخطبة لحث المواطنين لدعم جهود حملة إصحاح البيئة التي ترعاها اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، وقال إن المشاركة في الحملة تأتي في مقام إماطة الأذى عن الطريق وتساعد في إيقاف انتشار الأمراض وسط المواطنين، فعلى المواطنين الاهتمام بالبيئة المحيطة والتجفيف المنزلي وفتح المصارف الداخلية لتصريف مياه الميادين.

من جانبه، قال والي الخرطوم لدي مخاطبته المصلين، إن المسجد العتيق كان له دور كبير في نشر المعرفه ويرتاده الموظفون والتجار وعامة الناس، شاكراً كل من أسهم في الإعمار وتهيئة البيئة من حوله.

وأضاف: “نريد إسهام المجتمع لنقضي على كل المهددات، شاكراً ولاة القضارف والشمالية ونهر النيل والجزيرة والبحر الأحمر الذين أتوا للإسهام في إصحاح البيئة وتهيئة الخرطوم لعودة المواطنين، ودعا الوالي بإكمال النقص في خدمات المسجد”.

المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم حيا المجهودات الكبيرة لحكومة الولاية في إعمار المساجد خاصة الكبيرة والتي عادت لاستقبال المصلين في الأوقات الخمسة، كما أشاد بجهد الخيرين الذين أسهموا في دعم المساجد وتأهيلها بالأحياء السكنية.

دكتور عبد الله الاردب إمام وخطيب المسجد السابق وعضو لجنة المسجد أوضح بأن مسجد أرباب العقائد تم تشييده في العام العاشر من الهجرة ويعد احد اكبر المساجد الوقفية بالسودان وله العديد من الوقف حول المسجد، وقال إن المساجد تعتبر مفاتيح المجتمع.