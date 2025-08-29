شبكة أطباء السودان: مقتل مدير مركز طبي بالفاشر جراء قصف الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

قُـ.تل الطبيب ضو البيت أحمد المدير الطبي لمركز السلام الصحي لجروح السكري بالفاشر جراء القصف المدفعي المتعمد للدعم السريع على المركز، والذي كان يقدم خدماته للمرضى والمصابين، في استمرار ممنهج لسياسة استهداف المؤسسات الصحية والعاملين فيها.

وأدانت شبكة أطباء السودان “بأشد العبارات”، استهداف مركز عبد السلام الصحي لجروح السكري بمدينة الفاشر، وأكدت أن ما جرى ليس حادثًا عابرًا، بل جريمة حرب مكتملة الأركان، ضد ما تبقى من بنية صحية في شمال دارفور، وإصرار على حرمان آلاف المرضى من أبسط حقوقهم في العلاج والرعاية الصحية.

واعتبرت الشبكة أن استهداف المستشفيات والمراكز الطبية والكوادر العاملة فيها يمثل تحديًا سافرًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، ورسالة واضحة مفادها أن الدعم السريع لا تهمها حياة المدنيين أو مبادئ الإنسانية.

وحمّلت شبكة أطباء السودان الدعم السريع كامل، المسؤولية عن هذه الجريمة وعن كل الجرائم التي اُرتكبت بحق المدنيين والكوادر الصحية، وتطالب المجتمع الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذا الاستهداف المُمنهج، وحماية الكوادر الطبية والمؤسسات الصحية في السودان.