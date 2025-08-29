رئيس الوزراء: مطالب المواطنين واجبة النفاذ

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء د. كامل الطيب إدريس، أن مطالب المواطنين واجبة النفاذ، مشيراً إلى أنّ الحكومة ستعمل على تلبيتها في أسرع وقت.

وتعهّـد خلال زيارته اليوم لمستشفى الكاملين، بتوفير عربة إسعاف للمستشفى دعماً للخدمات الصحية المقدمة.

من جانبه، أشاد وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم بجهود حكومة الولاية في استعادة النظام الصحي قبل المدة الزمنية المقررة وتجاوز الأهداف الموضوعة.

وقال إنّ خطة الوزارة كانت تهدف خلال مائة يوم إلى إعادة تشغيل 30 مستشفىً و120 مركزاً صحياً، إلا أن الولاية تمكّنت خلال ثلاثة أشهر فقط من استعادة أكثر من 700 مستشفى ومركز صحي، بجانب تركيب وحدات الطاقة الشمسية.

وكشف الوزير عن ترتيبات جارية لإعادة خدمات المستشفيات التخصصية، بما في ذلك خدمات الأورام والكُلى، خلال الفترة المقبلة.

وجدّد والي الولاية الطاهر إبراهيم الخير أن استعادة النظام الصحي تمثل أولوية قصوى لحكومته، مؤكداً وقوفه ودعمه الكامل لقضايا القطاع الصحي.