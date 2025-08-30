القبض على عصابة (أبو ساطور) المتخصصة في السرقة والنهب بمحلية بحري

الخرطوم – السوداني

تمكنت قوات آلية محاربة جرائم النهب والسرقة بالدراجات النارية، بالتنسيق مع شرطة محلية بحري، من إلقاء القبض على أفراد عصابة “أبو ساطور” المتورطة في جرائم السرقة والنهب تحت تهديد السلاح بمنطقة طيبة الأحامدة شمالي بحري.

تلقت شرطة طيبة الأحامدة بلاغًا من مواطنة (ع.ج.د) تفيد بتعرضها للتهديد بساطور ونهب حقيبتها وهاتفين محمولين. تحرك فريق ميداني مشترك، وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تم ضبط 16 مشتبهًا بهم، وتوصل التحقيق إلى هوية الجناة (د.م) و(ا.ف)، حيث أُلقي القبض عليهما في كمبو الشوك بالعزبة وبحوزتهما أداة الجريمة. تعرفت الضحية على المتهمين عبر طابور الشخصية، وتم تسجيل البلاغ تحت المادة 175 من القانون الجنائي.

أكد اللواء شرطة سامي عبد الله أبو الحسن، مدير شرطة محلية بحري، أن تشكيل الآلية يأتي ضمن خطط قوات الشرطة للقضاء على الجرائم، مشيرًا إلى نجاح الآلية في تسديد البلاغ خلال 6 ساعات فقط، بفضل اليقظة والكفاءة العالية للفريق الميداني. وأضاف أن شرطة بحري ستبقى عينًا ساهرة لضمان أمن وسلامة المواطنين.