القوات المسلحة: استشهاد أسرة كاملة باستهداف مُسيّرة للدعم السريع لقرية الإندرابة

الخرطوم: السوداني

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، اليوم السبت، إن أسرة كاملة استشهدت بقرية الإندرابة بطريق الصادرات باستهداف مُسيّرة للدعم السريع للقرية.

وأوضح البيان، أن مُسيّرات المليشيا استهدفت ليلة أمس، حلة أولاد الشريف بالإندرابة بطريق الصادرات، مما أدى إلى استشهاد أسرة من خمسة أفراد بينهم طفلتان وجرح ستة آخرين من مواطني القرية وهم:

الشهداء: عبد الله محمد الشريف، حسن محمد الشريف، آسيا عبد الله الشريف، الطفلة ملاك الجيلي الشريف، الطفلة نجود الجيلي الشريف وحامد صالح عائد.

الجرحى: عثمان محمد الشريف، الماحي علي خضر، زينب محمد سعد، إلهام حسن محمد، عبد الله الشريف ومصطفى حسن عبد الله.