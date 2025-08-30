في ذمة الله الصحفية المخضرمة حنان بدوي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي).

صدق الله العظيم

ناشر الصحيفة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير ومدير التحرير وأسرة صحيفة (السوداني) يحتسبون عند الله تعالى الزميلة الصحفية المخضرمة حنان بدوي، التي انتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية يوم أمس بعد صراع طويل مع المرض.

ويسألون الله تعالى أن يجعل مرضها كفارةً لها من كل ذنب وسوء، ويسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، ويلهم أهلها وصحبها الصبر الجميل.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

