كامل إدريس يصدر قرارات حاسمة لنهضة مشروع الجزيرة  

أصدر الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت 30 أغسطس 2025، جملة من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى إعادة إحياء وتطوير مشروع الجزيرة، أحد أكبر المشاريع الزراعية في المنطقة. جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة المشروع بمدينة بركات، حيث التقى بجموع المزارعين والعاملين.

وتضمنت القرارات البارزة تفعيل جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، إنشاء وحدة متخصصة للري داخل المشروع، وتأسيس وحدة لدعم المرأة الريفية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا لمتابعة قضايا المزارعين المعسرين. كما شملت القرارات تخصيص الموارد اللازمة لتوفير التقاوي والمعينات الزراعية لضمان نجاح الموسم الشتوي.

وفي كلمته أمام الحشود، أعرب إدريس عن تقديره العميق لجهود المزارعين والعاملين، قائلاً: “أنحني إجلالاً وإكراماً لكم أهلنا المزارعين والعاملين على مجاهدتكم التاريخية العريقة”. وأكد أن مشروع الجزيرة لن يكون مجرد رافد اقتصادي للوطن، بل سيسهم في سد الفجوة الغذائية عالمياً، مضيفاً: “مشروع الجزيرة سيكون عملاقاً يسد الفجوة الغذائية ليس فقط لوطننا الحبيب، بل للعالم أجمع”.

وشدد إدريس على أهمية التحول الرقمي في الإدارة والتوجه نحو الزراعة الذكية، لمواكبة التطورات العالمية، بهدف جعل مشروع الجزيرة الأكبر والأكثر تطوراً على مستوى العالم. كما طمأن أصحاب الملك الحر بأن حقوقهم محفوظة، مؤكداً ضمان استحقاقات العاملين بالمشروع.

وأعلن إدريس عن عودته الدورية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، مشدداً على أهمية الالتزام بها لتحقيق الأهداف المنشودة. واختتم كلمته بالترحم على أرواح الشهداء، واصفاً استشهادهم بأنه “أعظم فتح ونعمة على أمتنا”.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الزراعي ودعم المزارعين، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني والإقليمي.