ضعف مجالس إدارات بعض البنوك يفاقم تدهورها.. مدير بنك سابق يدعو لإصلاحات عاجلة

الخرطوم – هالة حمزة

أكد الدكتور صالح جبريل، المدير العام السابق لبنك الأسرة، أن قرار بنك السودان المركزي بعدم تمديد فترة عمل مجالس إدارات البنوك يُعد خطوة جوهرية لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي.

وأوضح جبريل في تصريح خاص لـ(السوداني) أن التمديد السابق لعمل بعض مجالس الإدارات جاء استجابة لظروف الحرب التي حالت دون عقد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة.

وكشف جبريل عن تزايد شكاوى الملاك من ضعف أداء مجالس إدارات بعض البنوك، مما ساهم في تدهور أوضاعها المالية والإدارية. وأشار إلى أن بنك السودان المركزي استهدف من خلال تعميمه الأخير حث المصارف على عقد جمعياتها العمومية خلال مهلة أقصاها شهرين، بهدف انتخاب مجالس إدارات جديدة قادرة على تحسين الأداء وتعزيز الدور الاقتصادي للبنوك.

وأضاف: “في ظل التحديات الراهنة، خاصة مع تدهور البنية التحتية لبعض البنوك بفعل الحرب، أصبح انتخاب مجالس إدارات كفؤة أمرًا ضروريًا لإجراء الإصلاحات المطلوبة بفعالية، لتمكين هذه المؤسسات من لعب دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة”.

يذكر أن البنوك السودانية تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، مما يستدعي إجراءات عاجلة لتعزيز كفاءة الإدارة واستعادة الثقة في القطاع المصرفي.