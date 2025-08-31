شبكة أطباء السودان: مقتل 7 أشخاص وإصابة 71 آخرين في قصف الدعم السريع على الفاشر

الخرطوم: السوداني

قتل 7 أشخاص وأصيب 71 آخرون جراء القصف المدفعي المتعمد للدعم السريع على أحياء مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور مساء أمس في جريمة بشعة تُضاف إلى سجل طويل من جرائم الدعم السريع ضد الإنسانية.

وأدانت شبكة أطباء السودان بأشد العبارات، المجزرة المروعة التي ارتكبتها الدعم السريع أمس بمدينة الفاشر، وأكدت أن ما يجري في الفاشر هو إبادة جماعية مكتملة الأركان، وقصف وحصار وتجويع مُمنهج لسكان المدينة، في تحدٍّ سافر لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

واعتبرت الشبكة صمت العالم على هذه الجرائم ثشجع الدعم السريع على التمادي في سفك دماء الأبرياء دون رادع، وتُحمِّل الشبكة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، كما تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مسؤولية صمتهم وعجزهم عن حماية المدنيين ووقف هذه الإبادة.

وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي والسلطات المحلية بتحرك عاجل وفوري لوقف القصف والحصار وفتح ممرات إنسانية آمنة للدواء والغذاء والإسعاف، وتؤكد أن أي تقاعس أو تجاهل هو تواطؤ مباشر مع القتلة.