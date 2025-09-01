صحفية سودانية تهنئ ولي العهد السعودي وتناشد دعمه

الخرطوم – السوداني

وجهت الصحفية السودانية صباح أحمد الخضر، تهنئة خالصة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد ميلاده الأربعين، عبر سفير خادم الحرمين الشريفين في السودان، علي بن حسن جعفر. وأعربت عن تمنياتها بدوام عز المملكة العربية السعودية، راعية الحرمين الشريفين.

صباح، التي تمتلك خبرة تزيد عن ربع قرن في العمل الإعلامي، تحدثت عن مسيرتها الصحفية المبنية على المصداقية والمهنية دون أي انتماءات سياسية، مؤكدة التزامها بصوت الحقيقة. واستعرضت معاناة الصحفيين السودانيين خلال فترات حكم الإنقاذ، العهد الانتقالي، وسنوات الحرب، حيث واجهوا الظلم، الاعتقال، والملاحقات دون دعم أو مساندة.

وناشدت الصحفية ولي العهد السعودي بفتح أبواب المملكة لها ولأسرتها للعيش والعمل وتعليم أطفالها، معبرة عن أملها في تحقيق العدالة والإحسان. وقالت: “بعد الخذلان والمعاناة، نضع أملنا في الله ثم في مقامكم السامي، طالبين النصرة والمساندة”. واختتمت رسالتها بالدعاء للأمير محمد بن سلمان بالتوفيق في أعمال الخير والإحسان.