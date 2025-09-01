بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) صدق الله العلي العظيم

نعى أليم

بمزيد من مشاعر الحزن والأسى، تحتسب أسرة البنك السوداني الفرنسي وفاة المغفور له بإذن الله تعالى:

أحمد بشير المليح الصادق

لقد كان الفقيد واحداً من المتعاملين مع البنك في رحلة امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً، ما رأينا فيها إلا

الصدق والأمانة والتفاني في العمل.

كان رحمه الله واحداً من رجال الأعمال، الذين شهدت لهم مدينة الأبيض بالأيادي البيضاء في خدمة

أهلها وإنسانها.

اللهم إنا نشهد أنّ أخانا أحمد كان صادقاً صدوقاً، هيِّناً ليِّناً، هاشاً باشاً، وفيّاً سهل التعامل، ونحن

إذ نشهد له بذلك لا نزكيه عليك.

اللهم تغمده بواسع رحمتك وأسكنه فسيح جناتك، واغفر له واجمعنا به في الفردوس الأعلى، وألهم آله وذويه الصبر وحُسن العزاء.