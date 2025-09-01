(بروفايل).. انتصار أحمد عبدالعال أول امرأة تتولى منصب النائب العام في تاريخ السودان

الخرطوم – السوداني

في خطوة تاريخية تُعد إنجازاً بارزاً في مسيرة تمكين المرأة السودانية، أعلن عن تعيين مولانا انتصار أحمد عبدالعال نائباً عاماً لجمهورية السودان، لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب الرفيع في تاريخ البلاد. ويأتي هذا التعيين كجزء من جهود الدولة لتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

مسيرة مهنية حافلة

تُعد مولانا انتصار أحمد عبدالعال من الكفاءات الوطنية المتميزة، حيث تمتلك خبرة طويلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في العمل العدلي والجنائي. بدأت مسيرتها المهنية في وزارة العدل والنيابة العامة عام 1988، وتدرجت في عدد من المناصب القيادية التي عززت مكانتها كأحد أبرز الشخصيات القانونية في السودان. وتُعتبر، وفق ترتيب الأقدمية، أقدم عضو في النيابة العامة، مما يعكس التزامها وتفانيها في خدمة العدالة.

حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة – فرع الخرطوم عام 1985، وماجستير في القانون الخاص من جامعة جوبا، كما نالت شهادة امتحان مهنة القانون عام 1986. وشغلت مناصب عديدة، منها رئيس دائرة النائب العام للفحص (2020 – الآن)، رئيس إدارة التخطيط والبحوث (2020)، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على قضايا الفساد وجرائم القتل (2019). كما ترأست نيابة مخالفات الأموال العامة (2016 – 2017) والنيابات المتخصصة (2008 – 2011)، إلى جانب عملها كمستشار قانوني في البنك الزراعي ووزارة الرعاية الاجتماعية.

إشادة واسعة بالتعيين

لاقى تعيين مولانا انتصار ترحيباً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث أشاد حقوقيون وقانونيون بكفاءتها العالية وتاريخها الحافل بالإنجازات. وأكدوا أن هذا التعيين يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز سيادة القانون ودعم المساواة بين الجنسين في السودان. وتُعرف انتصار بشخصيتها القوية ونزاهتها، مما يجعلها رمزاً للاستقلالية والمهنية في العمل القضائي.

إسهامات دولية وإقليمية

شاركت مولانا انتصار في العديد من المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، التحقيقات الجنائية، مكافحة الفساد، وتسليم المجرمين. هذه التجارب عززت خبرتها في مجالات العدالة الجنائية، مما يؤهلها لقيادة النيابة العامة بكفاءة وجدارة.

مستقبل العدالة في السودان

يُنظر إلى تعيين انتصار أحمد عبدالعال كنائب عام كبداية لصفحة جديدة في تاريخ العدالة السودانية. ويتوقع المراقبون أن تترك بصمة واضحة في تطوير عمل الادعاء العام، من خلال ترسيخ مبادئ العدالة، حماية الحقوق والحريات، وتعزيز الشفافية في التحقيقات القضائية. ويُعد هذا التعيين إشارة قوية إلى التزام السودان بتمكين المرأة ودعم دورها في بناء مستقبل أكثر عدلاً ومساواة.

يُمثل تولي مولانا انتصار أحمد عبدالعال منصب النائب العام لحظة فارقة في تاريخ السودان القضائي، حيث تتطلع الأوساط القانونية والمجتمعية إلى دورها في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة. ويبقى هذا الإنجاز شاهداً على قدرة المرأة السودانية على قيادة التغيير وصناعة التاريخ.