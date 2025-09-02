مأساة مدمرة في جبل مرة.. انزلاقات أرضية تودي بحياة أكثر من ألف شخص في قرية ترسين

جبل مرة – السوداني

في كارثة إنسانية مروعة، أعلنت حركة جيش تحرير السودان – جناح عبد الواحد نور، عن مصرع أكثر من ألف شخص من سكان قرية ترسين الواقعة وسط جبل مرة، التابعة لدائرة أمو، جراء انزلاقات أرضية مدمرة اجتاحت القرية يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025. ويعزى هذا الحادث المأساوي إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت بغزارة خلال الأسبوع الأخير من أغسطس، مما تسبب في انهيار التربة وتدمير القرية بالكامل.

ووفقًا للمعلومات الأولية الصادرة عن الحركة، لم ينجُ من الكارثة سوى شخص واحد فقط، فيما قضى معظم سكان القرية، الذين يُقدَّر عددهم بأكثر من ألف نسمة، بينهم رجال ونساء وأطفال، تحت أنقاض الانهيارات الأرضية. وتُعد قرية ترسين واحدة من أبرز المناطق في جبل مرة المعروفة بإنتاج الموالح، حيث دُمرت الأراضي الزراعية والمنازل بشكل كامل، مما يفاقم من حجم الخسارة.

وناشدت حركة جيش تحرير السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب الضمير الإنساني العالمي، بتقديم مساعدات عاجلة لانتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض وتقديم الدعم للمتضررين. وأكدت الحركة على الحاجة الملحة لتدخل إنساني فوري لمواجهة تداعيات هذه الكارثة غير المسبوقة.

وتُعتبر هذه الواقعة واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، مما يضع السلطات المحلية والمنظمات الدولية أمام تحدٍ كبير للتعامل مع الخسائر البشرية والمادية الهائلة. وتستمر الجهود لتقييم الوضع وتوفير المساعدات اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.