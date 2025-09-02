كامل إدريس ينعي ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي بجبل مرة

الخرطوم: السوداني

نعى رئيس الوزراء د. كامل إدريس وأعضاء حكومته، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي بجبل مرة، والتي أودت بحياة المئات من المواطنين الأبرياء، جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللشعب السوداني كافة، سائلين الله تعالى أن يتقبل الشهداء قبولًا حسنًا، ويشفي الجرحى الشفاء العاجل.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام حكومة الأمل ومتابعتها وسعيها لتقديم كل ما يمكن تقديمه من الدعم والإغاثة لمساعدة المتضررين جراء هذه الكارثة الأليمة. وأيضاً يناشد رئيس الحكومة المدنية، كل منظمات العون الإنساني للوقوف وتقديم كل ما يمكن تقديمه بصورة عاجلة.