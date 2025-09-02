الفاشر تئن تحت وطأة جرائم التصفية العرقية والقصف العشوائي من مليشيا الدعم السريع

متابعات – السوداني

كشف العقيد أحمد حسين مصطفى، المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، عن استمرار عمليات التصفية الجسدية التي تنتهجها مليشيا الدعم السريع المتمردة بحق المدنيين العزل في شمال دارفور، واصفاً إياها بـ”الوحشية”، خاصة على الطريق الرابط بين مدينة الفاشر ومحلية طويلة. وأكد وجود أكثر من 130 جثة ملقاة على الأرض في هذا الطريق، مشيراً إلى أن القتل يتم على أساس عرقي ويطال جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال والنساء، بالإضافة إلى اكتشاف 30 جثة لشباب تم إعدامهم بعد تكبيلهم في مكان واحد.

وأوضح العقيد مصطفى، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، أن هذه الجرائم تزامنت مع تقارير عن فقدان العشرات من الشباب والأطفال على الطرق الرابطة بين الفاشر ومحلية طويلة ومناطق أخرى. كما كشف عن قيام المليشيا باختطاف ثماني نساء وطفلتين إلى جهات مجهولة، وفقدان أكثر من 20 شخصاً من مخيم أبو شوك خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد المتحدث أن هذه التصفيات تستهدف بشكل ممنهج مكونات أفريقية بعينها، حيث ينفذها أفراد من القبائل العربية المنضوين تحت لواء المليشيا بنسبة 99%. وشدد على أن هذه الجرائم باتت “حقائق مجردة” لا يمكن تجاهلها، مستشهداً بمقاطع فيديو وثقتها المليشيا نفسها، ومنها جريمة مروعة ارتكبها أحد عناصرها المدعو (أبو لولو)، الذي أعدم المواطن أحمد (قندول) على أساس عرقي بعد محاكمة صورية، معلناً بصلف نيته مواصلة القتل حتى يصل إلى 2000 ضحية.

وناشد العقيد مصطفى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا، وتوفير الحماية للمدنيين من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، مشددا على أن هذه القضية تمثل ملفا إنسانيا وحقوقيا خطيرا.

وعبر عن أسفه لاستمرار القصف المدفعي الممنهج من المليشيا، الذي يتراوح بين 300 إلى 1000 قذيفة يوميًا، إضافة إلى استخدام مسيّرات انتحارية تستهدف الأحياء السكنية، مراكز الإيواء، معسكرات النازحين، والمرافق الصحية في الفاشر. ونفى العقيد مصطفى مزاعم المليشيا بأنها تستهدف مواقع عسكرية، مؤكدا أنها تتعمد استهداف مكونات عرقية بعينها.

ودعا المتحدث الرسمي مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية والدول التي تمدها بالعتاد العسكري، مطالبا بتصنيفها كمنظمة إرهابية لوقف جرائمها المروعة بحق المدنيين في السودان.