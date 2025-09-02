صحة الخرطوم تطلع منظمة الصحة العالمية على مجمل الأوضاع الصحية بالولاية

الخرطوم: السوداني

أحاط مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم د. فتح الرحمن محمد الأمين، ومديرو الإدارات العامة بالوزارة، وفد منظمة الصحة العالمية برئاسة د. شبلي صهبا، ممثل المنظمة في السودان، اليوم، بمجمل الأوضاع الصحية والوبائية والتحديات التي تواجه الوزارة في جانب مكافحة الأوبئة، وفي مقدمتها حمى الضنك والملاريا، وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال على جميع البروتوكولات الأساسية في مكافحة الأوبئة وأمراض الدرن والإيدز، بالإضافة إلى الحاجة لصيانة محرقة الأدوية التالفة وصيانة مخازن الدواء الدائري، ودعم عدد (40) مركزاً صحياً ينقصها الأثاث لتتمكن من تقديم الخدمة المتكاملة.

وأكد د. فتح الرحمن محمد الأمين أن دعم المنظمة لوزارة الصحة بولاية الخرطوم يسهم في تقوية النظام الصحي وإقدام المواطن على طلب الخدمة بالقطاع العام، قبل أن يعرب عن شكره لمنظمة الصحة العالمية لمساهمتها في مكافحة نواقل الأمراض بولاية الخرطوم وتوفير الإمداد الدوائي.

ونبه المدير العام إلى أهمية دعم المنظمة للكوادر الطبية في جانب التدريب لتتمكن الأخيرة من القيام بالتدخلات اللازمة لعلاج ومكافحة الأمراض الوبائية.

ومن جهته، أكد د. شبلي أن مكافحة حمى الضنك تعتبر أولوية بالنسبة للمنظمة، ويرجع ذلك إلى أنها تعتبر مشكلة في كافة ولايات السودان. لافتاً إلى أن دور منظمة الصحة العالمية هو تنسيق الجهود لتوفير المساعدات المطلوبة وتقديم أفضل خدمة للمواطن السوداني، بالتضامن مع الشركاء من المنظمات الأخرى لتقديم دعم متكامل.

وأعلن عن جاهزية المنظمة لتقديم الدعم في جانب التدريب للكوادر العاملة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.