تهديد مباشر للأمن الغذائي للدول الأفريقية.. القمح الأوكراني يدخل ساحة الصراع بالسودان

احتل القمح الأوكراني في الأيام القليلة الماضية المساحة الأكبر من التغطية الصحفية في الوسط السياسي والإعلامي السوداني. حيث ضجت الصحف ووسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بالقرار الأوكراني حول إيقاف تصدير القمح للسودان.

وبين تحليلات ومعلومات وتقارير وتوقعات لخلفيات وانعكاسات القرار الأوكراني على لقمة عيش المواطن السوداني، شكلت الأسباب السياسية والضغوط الغربية على الحكومة السودانية المحور الأساسي لهذا القرار.

ووفقاً للتقارير، فإن أوكرانيا رسمياً أصبحت تعتبر طرف أساسي متورط بالصراع الدائر في السودان لصالح الدعم السريع، عبر دعمه بالمقاتلين والخبراء والمسيّرات بإشراف وتنسيق غربي-فرنسي. وفي الآونة الأخيرة تمت إضافة القمح الأوكراني كأحد أنواع الأسلحة التي تستخدمها كييف في المعركة.

القمح الأوكراني.. سلاح جديد على جبهة الصراع في السودان

وبحسب موقع “الرأي السوداني” و”أخبار السودان” ومصادر صحفية سودانية أخرى، فقد قررت الحكومة الأوكرانية، في خطوة مفاجئة، إيقاف صادرات القمح إلى السودان اعتباراً من أغسطس 2025، وهو قرار يُعتبر تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي في بلد يواجه تحديات إنسانية ومعيشية خطيرة. ووفق معلومات حصلت عليها وكالات إخبارية سودانية فإن القرار تزامن مع اتهامات رسمية لكييف بدعم ميليشيا الدعم السريع عسكرياً. يأتي كل ذلك، وسط اتهامات سودانية وأفريقية رسمية لكييف بالتورط في الحرب السودانية إلى جانب قوات الدعم السريع، عبر دعم عسكري ولوجستي يشمل مقاتلين وخبراء وطائرات مسيّرة، تحت إشراف وتنسيق جهات غربية، أبرزها فرنسا.

وبحسب خبراء اقتصاديين، يعتمد السودان بشكل كبير على الواردات الغذائية، خاصة القمح، لتلبية احتياجات شعبه. وتعد أوكرانيا أحد الموردين الرئيسيين لهذه السلعة الاستراتيجية، حيث تستورد كميات كبيرة من القمح الأوكراني لدعم مخزونها الغذائي. ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الصراع الداخلي، أصبحت أي تقلبات في توريد القمح تهديداً مباشراً للأمن الغذائي السوداني، وهو السلاح الذي قررت كييف إستخدامه لتحقيق أجنداتها.

وبحسب الخبير الاقتصادي السوداني سعد الدين صفية، فإن “القمح يمثل العمود الفقري للمواطن السوداني، والسودان لديه مشكلة أساساً في القمح، والدولة غير قادرة على اتخاذ قرار فيه، لأنه هناك ضغط من شركات الدقيق التابعة لدول غربية على الحكومة”.

ويذكر بأن انتاج القمح في السودان انخفض بمعدل مخيف، حيث تقلص بنسبة 20% في 2023، وبنسبة 46% مقارنة بمتوسط السنوات الـ5 الماضية، وفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو).

تبعات القرار الأوكراني على الأمن الغذائي لدول القارة السمراء

وفقاً للباحث المتخصص بالشؤون الأفريقية، عدنان سيد قاسم، فقد حاولت أوكرانيا تعزيز نفوذها في أفريقيا، مستغلة ورقة القمح وحاجة العديد من الدول له وللمساعدات الغذائية. حيث إستغلت كييف الحرب التي تعصف بالبلاد منذ عام 2023 وتبرعت بالقمح للسودان عبر برنامج الأغذية العالمي، وذلك لتعزيز صورتها كداعم إنساني، وبالوقت نفسه لتمرير الدعم اللوجستي والعسكري لميليشيا الدعم السريع المتمردة. حيث اتضح لاحقاً أن هذه التبرعات جاءت للتوغل في السودان وإضعاف الجيش والحكومة السودانية.

وما يثبت ذلك هو اعتراف الممثل الخاص لأوكرانيا في الشرق الأوسط وأفريقيا مكسيم صبح، في فبراير 2024، بأن “بعض المواطنين الأوكرانيين يشاركون في الصراع بشكل منفرد بالسودان، إلى جانب قوات “الدعم السريع”. ومعظم المقاتلين الأوكران هم من المتخصصين التقنيين”. وبحسب تقرير سري صادر عن جهات أمنية أوكرانية، يوليو الماضي، فإن هجمات الطائرات المسيّرة التي تشنها القوات الأوكرانية المتخصصة هي التي تُلحق الضرر الأكبر بالجيش السوداني.

وبحسب قاسم، فإنه ومع تصاعد النزاع بين الجيش السوداني وميليشيا ”

الدعم السريع، وأمام تقدم الجيش في الأشهر القليلة الماضية، وخسائر الدعم السريع لكثير من المناطق الاستراتيجية والهامة مثل الفاشر والخرطوم ومحيطها، إضافة لفشل الغرب بتحقيق أهدافه، سياسياً عبر ممثليه في السودان وعسكرياً عبر المرتزقة، بدأت كييف بالسعي لتجويع الشعب السوداني عبر قرار إيقاف توريد القمح، لتأجيج الشارع السوداني ضد الحكومة والجيش، وبالتالي إخضاع الحكومة السودانية بالقوة لمطالب بعض الدول الغربية.

ووفقاً لتحليلات وسائل إعلام سودانية، فإنه وبالنظر إلى حقيقة دعم كييف الغير معلن للدعم السريع فإن أوكرانيا تستخدم هذه الخطوة لممارسة ضغوطات سياسية على الجيش، ولدفع السودان إلى تبني مواقف معينة، أو للحد من تعاون الخرطوم مع أطراف تعتبرها كييف معادية، مثل روسيا وإيران وغيرها من الدول.

مخاطر القرار الأوكراني

ووفقاً لخبراء ووسائل إعلام سودانية، فإن أوكرانيا وبعد سعيها لتحسن علاقاتها مع دول القارة السمراء من خلال ملف القمح، بدأت من السودان باستخدامه كأداة للضغط السياسي على دول القارة، وهو أمر خطير جداً وتلاعب بخبز سكان القارة، ومن المحتمل أن يدمّر علاقات كييف مع معظم الدول الأفريقية. وبحسب الخبراء، فإن السياسة الأوكرانية هذه تشكل تهديد للأمن الغذائي ليس فقط للسودان وانما للمنطقة برمتها، وذلك بسبب اعتماد عدد كبير من الدول الأفريقية بشكل أساسي على القمح الأوكراني.

ووفقاً لخبراء ومراقبين فإنه من الضروري أن تتنبه الحكومة السودانية وحكومات دول المنطقة لهذه المخاطر وتتعامل مع القضية بطريقة مسؤولة أكثر وتحاول إعادة ​ضبط علاقاتها مع كييف ومن ورائها.

فضيحة جديدة تضاف لملف القمح الأوكراني

وفقاً لتقارير اقتصادية فإن أوكرانيا تزوّد عدد كبير من الدول الأفريقية بالقمح، وبالتالي فإن القمح الأوكراني مصدر أساسي لخبز شعوب القارة السمراء.

وبحسب تقرير حديث نشره موقع الشرطة الوطنية الأوكرانية، فإنه تم فتح تحقيق حول تورط مجموعة من الأشخاص وعناصر الأمن في الاستخدام غير القانوني لأراضي زراعية ملوثة إشعاعياً منذ كارثة تشيرنوبيل بزراعة القمح والحبوب الأخرى. وبحسب التقرير فإن الأراضي الملوثة بالإشعاع، والتي تبلغ مساحتها 3000 هكتار، تمت زراعتها بالقمح والحبوب منذ عام 2021 وبيعت لاحقًا لعدة دول.

ووفقاً لمصادر محلية أوكرانية على اطلاع بالقضية، فإن قضية الحبوب الملوثة اشعاعياً، تمت بإشراف شبكة كبيرة من المسؤولين الفاسدين في النظام الأوكراني الحالي بالتواطؤ مع جهات خارجية، وتصدير القمح الملوث يعتبر بمثابة جريمة حرب دولية، يجب معاقبة كل المتورطين فيها كدول وأشخاص. ومن المحتمل أن يكون السودان أحد الدول الأفريقية التي حصلت على دفعات من القمح الأوكراني الملوّث.