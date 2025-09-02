النائبة العامة لجمهورية السودان تؤدي القسم وتتعهد بترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق وملاحقة مرتكبي الجرائم ومكافحة الفساد بكل أشكاله

بورتسودان – السوداني

أدت مولانا إنتصار أحمد عبدالعال، النائبة العامة لجمهورية السودان، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في مراسم رسمية أقيمت اليوم في بورتسودان.

وفي كلمتها عقب أداء القسم، أكدت النائبة العامة التزامها الكامل بحماية سيادة حكم القانون، ترسيخ قيم العدالة، وصون كرامة الإنسان السوداني، واصفة هذا التكليف بأنه “عهد بالوفاء والإخلاص” للوطن.

وأشارت إنتصار إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها، وقالت: “أن إيماننا العميق بقدرة شعبنا على تجاوز المخاطر أعظم من التحديات”. وشددت على أهمية التكاتف والتعاون لحماية الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي، معتبرة أن القانون والعدالة هما السبيل لتحقيق ذلك.

وأوضحت النائبة العامة أن مؤسسة النيابة العامة ستكون “الحارس الأمين على سيادة القانون والدرع الواقي للحقوق”، مؤكدة التزامها بملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة، مكافحة الفساد بكل أشكاله، ووضع حد للإفلات من العقاب. كما أكدت على إيلاء اهتمام خاص بحماية الفئات الهشة، خاصة النساء والأطفال، وضمان وصولهم إلى العدالة بسهولة وإنصاف.

وأضافت أن بناء العدالة لا يقتصر على قاعات المحاكم، بل يتطلب تعزيز الثقة بين المواطنين والنيابة العامة من خلال الشفافية والتواصل المستمر مع المجتمع. وتعهدت بأن تكون أبواب النيابة العامة مفتوحة للجميع، مع ضمان تحقيق العدالة المتساوية دون تمييز.

وفي سياق الظروف التي فرضتها الحرب على البلاد، أكدت النائبة العامة أن القانون سيظل “مظلة جامعة” لحماية الكرامة الإنسانية والحقوق، مشددة على أن مسؤولية النيابة العامة تتضاعف في هذه الظروف لضمان تحقيق العدالة. وأعربت عن التزامها بالعمل مع مؤسسات الدولة وشركاء العدالة محلياً ودولياً لبناء مؤسسات قوية تخدم مصلحة الوطن والمواطن.

واختتمت عبدالعال كلمتها بالتأكيد على أنها تتعهد بحمل هذه الأمانة كرسالة وطنية وإنسانية، وأنها ستبقى خادمة للوطن، واضعة العدالة ومصلحة السودان وشعبه نصب عينيها. ودعت الله أن يوفقها في مهمتها.