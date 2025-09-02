انطلاقة حملة الرش بالطيران بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

انطلقت اليوم الثلاثاء، حملة الرش بالطيران لمكافحة نواقل الأمراض بولاية الخرطوم، في خطوة نوعية تهدف إلى الحد من انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، خاصة في ظل الظروف البيئية المعقدة التي تشهدها العاصمة خلال موسم الخريف.

وأعلن مدير إدارة مكافحة الناقل، د. حمزة سامي، عن بدء الحملة بالتعاون مع منظومة الصناعات الدفاعية، التي وفّرت الدعم الفني واللوجستي عبر الطائرات المخصصة للرش الجوي، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل دفعة قوية لجهود وزارة الصحة في السيطرة على الأمراض المنقولة مثل الملاريا وحمى الضنك.

وأوضح د. حمزة أن الحملة تستهدف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التي تكثر فيها المستنقعات ومياه الأمطار، مشيراً إلى أن الرش بالطيران يُعد من أكثر الوسائل فعالية في تغطية المساحات الواسعة خلال فترة قصيرة.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة متكاملة وضعتها وزارة الصحة الاتحادية بالتنسيق مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم، وتشمل أيضاً حملات توعية للمواطنين حول أهمية النظافة البيئية، وردم البرك، والتخلص من المياه الراكدة.

كما دعا د. حمزة، المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية، والابتعاد عن أماكن الرش أثناء تنفيذ العمليات الجوية، حفاظاً على السلامة العامة، مؤكدين أن المواد المستخدمة آمنة ومصرّح بها من الجهات المختصة.