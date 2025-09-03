تنسيقية القوى الوطنية تدين إعلان ما يسمى حكومة “آل دقلو” المتمردة

بورتسودان – السوداني

أدانت تنسيقية القوى الوطنية إعلان ما يسمى بـ”حكومة السلام”، وشددت على كونها “حكومة افتراضية” تتبناها مليشيا آل دقلو المتمردة وأفراد معزولون تخلوا عن مصلحة الوطن لصالح أجندات شخصية وقبلية تدعم مشروع استعماري إماراتي-صهيوني.

واعتبر محمد سيدأحمد الجكومي، الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية، هذه الخطوة انتهاكاً للشرعية وتهديداً لوحدة السودان وأمنه، مؤكداً أن هذه المؤامرات ستصطدم بوعي الشعب السوداني وإرادته.

وجددت التنسيقية دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الشرعية وقواتها المسلحة، ورفضها لأي محاولات تستهدف وحدة السودان، مؤكدة التزامها بخارطة الطريق الوطنية لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي. كما ثمنت موقف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في دعم الحكومة الشرعية ورفض تشكيل حكومة موازية.

ودعت التنسيقية القوى الوطنية والمجتمعية للوقوف صفاً واحداً ضد المؤامرات، ودعم الحوار السوداني-السوداني لتحقيق مشروع وطني يضمن الأمن والسلام والنهضة.