شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تتسبب في نزوح أكثر من 4500 مواطن من بارا

الخرطوم: السوداني

تشهد ولاية شمال كردفان، موجة نزوح متسارعة من محلية بارا باتجاه مدينة الأبيض نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية واستمرار انتهاكات الدعم السريع ضد المدنيين.

وتشير التقارير الميدانية لفرق شبكة أطباء السودان إلى أن عدد النازحين تجاوز 4500 شخص، من بينهم 1900 شخص وصلوا إلى الأبيض، بينما لا يزال الباقون في طريقهم وسط ظروف قاسية ونقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى.

ووفقًا لمصادر شبكة أطباء السودان الطبية، وصلت غالبية الأسر النازحة وهي في حالة إنهاك شديد، وسُجّلت إصابات متعددة بحالات الإسهالات وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال وكبار السن. كما تواجه المرافق الصحية في الأبيض ضغطًا متزايدًا يفوق طاقتها التشغيلية بسبب النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر العاملة.

وأدانت الشبكة عمليات التهجير القسري ضد المدنيين العُزّل من قبل الدعم السريع في مدينة بارا، تعرب عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع الإنساني، وتدعو المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية إلى التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين، كما تناشد منظمة الصحة العالمية وشركاء القطاع الصحي لدعم المرافق الطبية في مدينة الأبيض، وتؤكد أنّ استمرار هذا النزوح ينذر بأزمة إنسانية جديدة ما لم يتم التحرك الفوري لتدارك الموقف.