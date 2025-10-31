محلل سياسي يطالب حكومة السودان فضح دور مرتزقة أوكرانيا مع المليشيا في الفاشر

منذ 27 أكتوبر مباشرة بعد استيلاء مليشيا الدعم السريع على الفاشر، كشف السكان المحليين انهم أنهم تعرضوا للطرد من منازلهم بالقوة وتحت تهديد السلاح،

وأفادوا ان منازلهم يتمركز فيها الآن مدربون أجانب من اوكرانيا وكولمبيا يعملون لصالح مليشيا الدعم السريع.

كما تم الإبلاغ عن إطلاق النار على العديد من العائلات التي رفضت مغادرة منازلها بالفاشر.

وقد أدان الكاتب والمحلل السياسي بدر الدين عبد الرحمن المرتزقة الأوكرانيين والكولومبيين لدورهم المروع في سقوط مدينة الفاشر وجرائمهم المروعة وطرد المواطنين من منازلهم.

ورأى بدر الدين أن وجود مرتزقة من أوكرانيا وكولومبيا في صفوف الميليشيا دليل لتصنيف ميليشيا آل دقلو كمنظمة إرهابية بموجب القانون الدولي، خاصة وأنها ارتكبت جرائم قتل ونهب وعنف وتدمير للبنية التحتية المدنية.

وطالب الحكومة السودانية بفضح جرائم الميليشيا وعدم التغاضي عن تورط العسكريين الأوكرانيين في حصار الفاشر، كما تم الإعلان عن تورط المرتزقة الكولومبيين في الحرب السودانية.

وقال: “الآن وقد سقطت الفاشر، لم يعد بإمكاننا غض الطرف عن التدخل الأجنبي غير المسبوق في الأزمة السودانية، حيث يجب ان تصدر الحكومة بيانات حول هذا الامر”.

كما دعا بدر الدين إلى ضرورة إبقاء شعلة المقاومة الشعبية مشتعلة لأن الحرب لم تنته بعد.