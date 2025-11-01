تقرير جامعة ييل يكشف مجازر جماعية مستمرة في الفاشر بدارفور

متابعات – السوداني

كشف تقريرَ حديث صادر عن مختبر الأبحاث بجامعة ييل في الولايات المتحدة، عن استمرار مليشيا الدعم السريع في ارتكاب مجازر جماعية في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأشار التقرير، الذي اعتمد على تحليل صور الأقمار الصناعية وشهادات الناجين، إلى وجود 31 موقعاً يُشتبه في احتوائها على جثث ضحايا، بالإضافة إلى أدلة مصورة تكشف عمليات قتل جماعي داخل مبانٍ عامة، من بينها مختبر علوم المختبرات الطبية بجامعة الفاشر، واللواء 271 للدفاع الجوي، والمستشفى السعودي للولادة، فضلاً عن أحياء سكنية مثل حي درجة أولى.

وأوضح التقرير أن معظم سكان المدينة، الذين كان عددهم يُقدر بنحو 250 ألف نسمة قبل اجتياح قوات الدعم السريع، إما قُتلوا أو أُسروا أو لا يزالون مختبئين، فيما تم توثيق نزوح نحو 36 ألف شخص فقط حتى الآن.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، احتراق سيارات وتغيرات حرارية ملحوظة في مواقع متعددة، تشير إلى عمليات إعدام جماعية متعمدة والتخلص من الجثث عبر الحرق.

وحذر مختبر الأبحاث بجامعة ييل من أوضاع إنسانية حرجة في المنطقة، مشيراً إلى تقارير موثقة عن اختفاء الرجال والفتيان، وعمليات عنف جنسي ممنهج، وإجبار السكان الفارين على التبرع بالدم قسراً في مناطق مثل (قرني)، التي تستخدمها مليشيا الدعم السريع كمراكز فرز للنازحين من الفاشر.