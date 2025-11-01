إيقاف وكيل وزارة الخارجية بسبب طرد موظفين من برنامج الغذاء العالمي

كتبت ـ سوسن محجوب

علمت (السوداني) أن السلطات المختصة أوقفت وكيل وزارة الخارجية، السفير حسين الأمين، عن العمل، وذلك على خلفية طرد مدير مكتب البرنامج الغذاء العالمي في السودان لوران بوكيرا ومديرة قسم العمليات سمانثا كاتراج.

وبحسب المعلومات، فإن قرار إبعاد الموظفين تم اتخاذه دون إخطار رئيس مجلس الوزراء به.

والثلاثاء، استدعت وزارة الخارجية، الموظفين وأبلغتهما بأنهما شخصان غير مرغوب فيهما ومنحتهما مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وأكدت الوزارة، أنّ القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تطبيق القوانين الدولية المعمول بها، واحترام السيادة الوطنية.

ولم توضح الخارجية السودانية، ملابسات إبعاد الموظفين، لكنها أكدت أن هذا الإجراء لن يؤثر على استمرار التعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

ونشرت (السوداني) في سبتمبر الماضي، عن دوافع أسباب استقالة وزير الخارجية السابق عمر صديق، تتعلق بتدخلات من مقربين من رئيس الوزراء قدموا برفقته من جنيف. وأشارت المصادر إلى أن رجل المخابرات العقيد نزار عبد الله، مدير مكتب رئيس الوزراء، والسفير بدر الدين الجعيفري، مستشاره، حاولا التأثير على قرارات تتعلق بتنقلات السفراء وتعيينات في بعثات خارجية. كذلك أراد الجعيفري في مرتين تغير وكيل الخارجية السفير حسين الأمين الفاضل – وهدده مباشرة بالاقالة – وطالب بإبداله بالسفير إدريس إسماعيل، نسبة لخلافات قديمة بينه وحسين الأمين حينما كان يرأس الأخير الجعيفري في احدى المحطات الخارجية. وأوضحت المصادر أن الوزير عمر صديق، المعروف بمهنيته وصرامته، رفض هذه التدخلات، مؤكداً أن التنقلات تخضع لدراسات دقيقة تجريها الأقسام المختصة بالوزارة بناءً على تقييم الأداء والكفاءة.