افتتاح مجمع العمليات الجراحية المتكامل والعيادات بمستشفى البلك للأطفال بأم درمان

الخرطوم: السوداني

افتتح مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. فتح الرحمن محمد الأمين، اليوم، مجمع العمليات الجراحية للأطفال، ومجمع العيادات بعدد (20) عيادة تخصصية بمستشفى البلك التخصصي، برعاية من صحة الخرطوم وشركة سوداني للاتصالات، وبحضور مديري الإدارات العامة والمتخصصة بالوزارة وممثلي شركة سوداني والكوادر الطبية والعاملة بمستشفى البلك.

وأكد دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم، أن افتتاح مجمع العمليات بمستشفى البلك للأطفال يعتبر انفتاحاً نحو التخصصية والتميز بالمؤسسات الصحية بولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن الكوادر التي عملت خلال فترة الحرب وبعد تحرير ولاية الخرطوم من المليشيا المتمردة حَـوّلت “المِحن إلى منح”، مستشهداً بالمدير العام لمستشفى البلك وعدد من مديري المستشفيات التخصصية، والذين وصفهم بالأعمدة الحقيقية لوزارة الصحة بدورهم البارز الذي اعتمد على التنسيق والصبر في التنفيذ خلال فترة الحرب التي شهدت شحاً في المعينات.

وثمّن دكتور فتح الرحمن، دور المجلس السيادي وحكومة ولاية الخرطوم في الدعم المباشر للمستشفى والمساهمة في إعادة التأهيل، فضلاً عن الدور المتعاظم لشركة سوداني للاتصالات، ودورها كذلك في دعم مستشفى الأورام ومستشفى أحمد قاسم والمعامل، وتعهّد المدير العام بتذليل كافة التحديات والمشاكل التي يمكن أن تواجه الكوادر العاملة بالمستشفى، بعدما أشاد بمجهودات كافة الكوادر العاملة لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمواطن، لافتاً إلى أنّ صحة الخرطوم مهمومة بالمستشفيات التخصصية والمستشفيات في المستويين الأول والثاني والرعاية الصحية الأولية ومكافحة الأوبئة، وتسخير كافة إمكانياتها المتاحة لأجل توفير الخدمات الصحية للمواطن بولاية الخرطوم بجودة عالية.