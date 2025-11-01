مندوب السودان الدائم بجنيف يُقدِّمُ تنويراً بشأن فظائع المليشيا الإرهابية في الفاشر وبارا

جنيف: متابعات

قدّم مندوب السودان الدائم بجنيف السفير حسن حامد حسن، تنويراً لنائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان د. ندى الناشف، وكبار معاونيها من قسم أفريقيا والسودان بمقر المفوضية، واستعرض الجرائم الوحشية التي نفذتها المليشيا الإرهابية اعتباراً من يوم 26 أكتوبر الجاري وحتى الآن في مدينة الفاشر وما حولها، مؤكداً أنّ تراخي المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءاتٍ حاسمة تجاه المليشيا منذ اندلاع تمرّدها، وكذلك غض الطرف عن دولة الإمارات التي ترعاها وتهيل عليها الدعم غير المحدود بالأسلحة والعتاد العسكري والمرتزقة، هو الذي أعطى المليشيا الضوء الأخضر لكي ترتكب كل هذه الفظائع المُـروِّعة، كما استعرض تفاصيل التصفيات التي تمّت للمدنيين على أساسٍ عرقي، بما في ذلك التصفيات الجماعية للمرضى والمرافقين والأطقم الطبيّة بالمستشفى السعودي للولادة بالفاشر، كما تناول بالتفصيل ما قامت به المليشيا من فظائع مماثلة في مدينة بارا، مؤكداً بأنّ هذا هو نهجُ المليشيا الذي اتبعته في كل المدن التي اجتاحتها، مشيراً إلى أن ما يجري في الفاشر هو ذات السيناريو الذي نفذته المليشيا قبل ذلك في مدينة الجنينة وفي الخرطوم والجزيرة.

وأجرت بعثة السودان بجنيف، لقاءات تنويرية شملت حتى الآن المقررة الخاصة المعنيّة بالعنف ضدّ المرأة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبعثة الاتحاد الأوروبي بجنيف والمفوضية السامية للاجئين.