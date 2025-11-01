وزيرة خارجية بريطانيا: الأوضاع في السودان “مروّعة وصادمة”

المنامة: وكالات

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، السبت، إن المجتمع الدولي تمكن من تحقيق تقدم ملموس في وقف إطلاق النار في غزة، لكنه فشل في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان.

وخلال كلمتها في منتدى “حوار المنامة” الحادي والعشرين في البحرين، شددت كوبر على أن الأزمات الإقليمية في الشرق الأوسط باتت مترابطة بصورة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن تداعياتها تمتد لتشمل الأمن والاقتصاد العالميين.

ووصفت كوبر، الأوضاع في السودان بأنها “مروّعة وصادمة”، مشيرة إلى التقارير الواردة من إقليم دارفور حول “الإعدامات الجماعية والمجاعة واستخدام الاغتصاب سلاحاً في الحرب”.

وقالت: “كما أثمرت جهود القيادة والتعاون الدولي تقدمًا في غزة، فإنّ النهج نفسه يفشل حاليًا في معالجة الأزمة الإنسانية والصراع المدمر في السودان. إنّ التقارير الأخيرة الواردة من دارفور عن الاستخدام المدمر للإعدامات الجماعية والتجويع والاغتصاب كأسلحة حرب مروّعة حقاً”.

وأشارت الوزيرة البريطانية إلى تحمُّل النساء والأطفال وطأة أكبر أزمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين، مضيفة: “لقد أُهمل هذا الصراع المُـروِّع لفترة طويلة. ومع تفاقم المعاناة، قدّمنا قرارات في مجلس الأمن الدولي تطالب بوصول المساعدات الإنسانية”.

وأعلنت كوبر أن بريطانيا سترفع مساعداتها الإنسانية للسودان بمقدار 5 ملايين جنيه إسترليني، ليبلغ إجمالي المساعدات 125 مليون جنيه، تخصص لدعم ضحايا العنف في مدينة الفاشر والمناطق المتضررة الأخرى.