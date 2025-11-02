إعفاء الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين من الخارج من الجمارك

الخرطوم: السوداني

أصدر رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، قراراً بإعفاء الأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية الشخصية للسودانيين العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية.

ويشمل القرار، السودانيين الذين غادروا البلاد بسبب الحرب.

وبحسب القرار يشمل الإعفاء، الأثاثات المنزلية المتمثلة فى غرفة نوم، غرفة أطفال، طقم جلوس، مكتبة، سفرة، بالإضافة إلى ثلاجة، وغسّالة، وجهازَي تلفاز (شاشتين)، وأدوات مطبخ، وبوتجاز، وميكروويف، وجهازي تكييف، وسجاد، وستة أسِرّة.

وأوضح القرار أنّ فترة الإعفاء تمتد لمدة عام كامل من تاريخ صدوره.